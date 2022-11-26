Події

13:59 26.11.2022

Глава МЗС Латвії в День пам'яті жертв голодоморів: щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз

1 хв читати
Глава МЗС Латвії в День пам'яті жертв голодоморів: щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз

 Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид українців. Щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому, ми повинні перемогти наступників Сталіна зараз, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз", - написав він у Twitter.

 

Теги: #голодомор #латвія #рінкевичс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 26.11.2022
Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

14:05 26.11.2022
Президент Австрии: через 90 лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу

Президент Австрии: через 90 лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу

14:05 26.11.2022
Президент Австрії: через 90 років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу

Президент Австрії: через 90 років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу

13:50 26.11.2022
Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

12:45 26.11.2022
Моравецький у День пам'яті жертв голодоморів: ми можемо побачити ще один штучно створений голод в Африці та Південно-Східній Азії через РФ

Моравецький у День пам'яті жертв голодоморів: ми можемо побачити ще один штучно створений голод в Африці та Південно-Східній Азії через РФ

11:48 26.11.2022
Байден: ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

Байден: ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

11:30 26.11.2022
МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

14:42 25.11.2022
93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

14:11 24.11.2022
Румунський парламент визнав Голодомор злочином проти українського народу та людства - Декларація

Румунський парламент визнав Голодомор злочином проти українського народу та людства - Декларація

18:52 22.11.2022
Україна отримала від Світового банку $60 млн кредитів МАР та Латвії

Україна отримала від Світового банку $60 млн кредитів МАР та Латвії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

Столтенберг: 90 років тому Голодомор у СРСР забрав життя мільйонів, сьогодні РФ знову використовує голод як зброю

ОСТАННЄ

У Дніпрі рятувальники продовжують працювати на місці влучення 3 російських ракет - К.Тимошенко

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

Помер глава МЗС Білорусі Макей

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

ООН продовжить підтримувати "зернову ініціативу" - Гутерреш

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

12 осіб звільнено в рамках чергового обміну полоненими - Єрмак

Метсола: через 90 років після Голодомору українці знову борються, щоб врятувати свої життя і свободу

Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА