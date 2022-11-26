Глава МЗС Латвії в День пам'яті жертв голодоморів: щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз

Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид українців. Щоб уникнути подібних трагедій в майбутньому, ми повинні перемогти наступників Сталіна зараз, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, убитих сталінським режимом під час Голодомору. Через 90 років Росія знову почала повномасштабний геноцид українців. Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми повинні перемогти послідовників Сталіна зараз", - написав він у Twitter.