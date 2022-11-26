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11:30 26.11.2022

МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

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МЗС України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

МЗС України в День пам'яті жертв голодоморів наголошує, що мета загарбницької геноцидної війни РФ не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 рр., і закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу і не допустити подальших військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку РФ.

"Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався Кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим Сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, щоб зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб. Впродовж десятиліть тоталітарний режим в Кремлі робив усе можливе, щоб приховати від міжнародної спільноти наслідки репресивної політики щодо українців, замовчував, перекручував і заперечував факти задля уникнення відповідальності за скоєні злочини", - йдеться в коментарі МЗС з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів 26 листопада.

У відомстві заявили, що сьогодні, у 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років - знищення української нації та її державності.

"Продовжуючи терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, РФ веде війну проти української ідентичності", - йдеться в коментарі.

Також У МЗС нагадали, що сотні мільйонів людей в Африці та Азії постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку РФ.

"Як і в 1932-1933 роках НКВД вилучало в українців останнє продовольство, так і в 2022 році російські окупаційні війська грабують українські елеватори та вивозять українське зерно. Перешкоджаючи роботі Чорноморської зернової угоди, Кремль використовує продовольство як зброю задля втілення своєї агресивної політики. Низка країн та регіонів опинилася на межі голоду через війну Росії проти України", - зазначили у відомстві.

У МЗС наголосили, що агресія Росії проти України доводить, що "безкарне зло і невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах".

"Закликаємо міжнародних партнерів відновити історичну справедливість - визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії. Висловлюємо щиру подяку тим країнам і урядам, які вже ухвалили рішення про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом", - йдеться в коментарі.

Теги: #голодомор #мзс

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