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07:47 26.11.2022

Із Херсона вирушив перший поїзд безоплатної евакуації

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Із Херсона вирушив перший поїзд безоплатної евакуації

У п'ятницю, 25 листопада, з Херсона до Хмельницького вирушив перший поїзд безоплатної евакуації, на якому виїхало 100 осіб, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні з Херсона вирушив поїзд до Хмельницького з першими 100 херсонцями, які скористалися безплатною евакуацією, забезпеченою Урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що після прибуття до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державної грошової підтримки у розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей і осіб з інвалідністю. "Всі вони будуть безплатно поселені та отримають гуманітарну допомогу", – уточнили у відомстві.

Також у Мінреінтеграції нагадали, що зараз із Херсона можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. "Там людей розміщуватимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доставлятимуть у безпечніші регіони України", – поінформували у міністерстві.

Як повідомлялося, 22 листопада Мінреінтеграції при співпраці з Херсонською обласною військовою адміністрацією та волонтерськими організаціями ініціювало відкриття Координаційного гуманітарного центру на Херсонщині.

Робота центру спрямована на покращення обміну інформацією стосовно потреб евакуації та гуманітарної допомоги між місцевим населенням, волонтерами та владою.

При гуманітарному центрі працює гаряча лінія, операторам якої мешканці Херсонщини можуть залишити заявку на евакуацію та отримання гуманітарної допомоги. Звернутися до кол-центру можна за телефоном: (066) 637-49-85 або в месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98

 

 

 

Теги: #херсон #евакуація

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