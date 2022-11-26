Ворог п’ять разів за ніч обстріляв Нікопольський район

У ніч на суботу ворог із градів та важкої артилерії випустив близько 60 снарядів у населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"П'ять разів обстріляли район із градів та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села близько 60 снарядів. Обійшлося без загиблих і поранених", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Резніченко додав, що представники ДСНС обстежують уражені території. З'ясовують деталі обстрілів.