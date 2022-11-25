Події

22:05 25.11.2022

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

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Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від мерії Києва, а також від місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності".

"По всій країні розгорнуто Пункти Незламності. Але знаю, що, на жаль, не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зокрема багато скарг у Києві. Очікую від мерії якіснішої роботи", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері в п'ятницю.

Він додав, що зараз у країні працюють понад чотири тисячі пунктів - і "це відповідальність кожного місцевого керівника – щоб у них реально працювало все, що має бути для людей".

 

Теги: #зеленський #пункти_незламності

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