Енергопостачання Харківської області відновлено майже повністю, без світла залишається 5 тис. споживачів

Енергетики майже повністю відновили електропостачання Харківської області, що залишилася без світла внаслідок масованої ворожої ракетної атаки 23 листопада, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачів у Куп'янську", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що для зниження електроспоживання та стабілізації системи було застосовано графіки погодинних відключень.