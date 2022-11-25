ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

ДТЕК-Мережі розраховує закінчити ремонт пошкоджених негодою ліній електропередачі у Київській області вже сьогодні, щоб найближчим часом перейти на прогнозоване електропостачання, повідомив гендиректор компанії Олександр Фоменко.

"У Київській області ситуація більш критична, тому що є велика кількість аварійних пошкоджень розподільчих мереж через негоду. Плануємо сьогодні відремонтувати мережі та перейти на алгоритм дій, схожий на київський: подавати електрику відповідно доведених лімітів", – сказав Фоменко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю ввечері.

Він зазначив, що у Дніпропетровській та Одеській областях (мережеві оператори ДТЕК працюють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях – ЕР) повністю забезпечені електрикою об'єкти життєзабезпечення, а побутові споживачі отримують її по кілька годин на день, як це зараз відбувається у м. Києві.

За прогнозом Фоменка щодо областей присутності мережевих операторів ДТЕК, вони можуть вийти на планову подачу електрики в понеділок у зв'язку з тим, що триває нарощування генерованих потужностей.

Як повідомлялося, за словами Фоменка, Київ наразі забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби, тому світло подається приблизно на 4 години, а потім 8 годин відсутнє.