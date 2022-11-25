Стефанчук і група нардепів пропонують ухвалити постанову із закликом до світової спільноти засудити енергетичний тероризм Росії

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком пропонують ухвалити заяву парламенту до світової спільноти із закликом засудити енергетичний тероризм Російської Федерації.

Відповідний проєкт постанови №8230 зареєстровано на сайті ВР у п'ятницю, 25 листопада.

Документ містить заклик до Організації Об'єднаних Націй (ООН), парламентів та урядів її держав-членів, Європейського союзу, Ради Європи, міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей з приводу засудження актів енергетичного тероризму з боку Росії та вжиття відповідних заходів проти агресора.

Українські парламентарі вважають за необхідне закликати весь цивілізований світ засудити напад РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України та визнати, що "методичне знищення об'єктів енергетичної інфраструктури України є продовженням одвічної російської політики геноциду українського народу".

Ініціатори заяви також пропонують закликати всі держави-партнери прискорити надання Україні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, обладнання для відновлення безперебійного енергопостачання лікарень, шкіл і житлових будинків, які знеструмлені внаслідок енергетичного тероризму Росії.

У Раді також наполягають на посиленні санкцій проти РФ як держави-терориста та усуненні лазівок, які використовуються агресором для їх уникнення.

Крім того, ініційований документ пропонує закликати держав-партнерів продовжувати кроки щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ та її військовими формуваннями в Україні.

Автори проєкту постанови також наголошують на необхідності передбачити нарощування міжнародних зусиль щодо запровадження механізмів фінансування для відновлення повоєнної України, зокрема за рахунок Росії як держави-агресора.

Нардепи пропонують українському парламенту закликати світ посилити роботу щодо остаточного звільнення Європейського континенту від енергетичної залежності, спровокованої Росією.

У парламенті мають намір звернутися до міжнародних організацій із закликом терміново вжити консолідованих та дієвих заходів для припинення збройної агресії РФ проти України та негайного виведення всіх її збройних формувань із суверенної території України на її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, народні депутати пропонують закликати міжнародну спільноту визнати Росію державою-терористом (державою-спонсором тероризму), а її злочинні дії проти України – геноцидом українського народу, а також використати всі наявні засоби для притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні Росією злочинів проти України та її громадян та відшкодуванню заподіяної шкоди.