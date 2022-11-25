Події

20:01 25.11.2022

Порошенко готує велику партію зимової форми, перші 5 тис. комплектів уже йдуть на фронт

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Порошенко готує велику партію зимової форми, перші 5 тис. комплектів уже йдуть на фронт

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко повідомив про закупівлю великої партії зимової форми, яку на прохання військових готують для передачі на фронт, повідомляється на сайті партії у п'ятницю.

"До нас звернулися з проханням надати зимову форму. Ми підставимо плече Збройним Силам та Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми – згідно із заявками, які ми отримали за останні три тижні", – повідомив Порошенко.

Як зазначається у повідомленні, перші 5 тисяч комплектів уже готові до відправлення. Разом із формою на передову передадуть каремати і генератори. Також для військових замовили партію спеціальних хімічних грілок для рук та зимового взуття.

"Тут є 5 тисяч карематів, які будуть зараз починати відвантажувати в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторах, теж відправляємо. Бо сьогодні це як повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і українські цивільні, і в першу чергу українські військові відчували, що ми про це піклуємося", – пояснив політик.

"Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву – хімічних комплектів і для рук, і для того щоб вставляти у берці – щоб зігріти наших воїнів", – додав Порошенко.

У повідомленні наголошується, що підтримати ЗСУ можна через громадську організацію "Справа Громад", а Фонд Порошенка з 24 лютого спрямував на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти було придбано: бронежилети, кевларові шоломи, зброю, пікапи, вантажівки, тягачі та бронемашини, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

 

 

Теги: #форма #військові #євросолідарність

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