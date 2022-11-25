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19:37 25.11.2022

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

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Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн реалізацію продовольчої ініціативи "Зерно з України".

"Подякував за величезну фінансову допомогу, за розпочату роботу над 9-м пакетом санкцій (проти РФ - ІФ). Зазначили, що обмеження цін на російську нафту має бути ефективним. Також обговорювалася співпраця щодо забезпечення енергетичної стабільності", - написав Зеленський у твіттері в п'ятницю ввечері.

У свою чергу фон дер Ляєн запевнила, що європейські країни розширять допомогу Україні у сфері електроенергетики. "Ми активізуємо роботу з партнерами для забезпечення екстреної допомоги для України, яка потребує відновлення поставок електроенергії та підтримки систем опалення для цивільного населення", - йдеться у пресрелізі за підсумками її телефонної розмови з Зеленським.

 

 

 

Теги: #єврокомісія #енергетика #продовольство

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