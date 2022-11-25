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18:35 25.11.2022

Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

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Окупанти завдали за добу чотирьох ракетних ударів по Камишевасі та сім разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти з РСЗВ – Генштаб

Російські окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних ударів по смт Камишевасі Запорізького району Запорізької області, а також здійснили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на волинському та поліському напрямках обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На бахмутському та авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, обстріляли з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

У новопавлівському та запорізькому напрямках ворог веде активну оборону, обстріляв із танків та різнокаліберної артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На криворізькому та херсонському напрямках окупанти не припиняють обстрілів у районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсону.

Теги: #удари #окупанти

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