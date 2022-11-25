Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні всі теплові та гідроелектростанції були обстріляні Росією.

"Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом. Попри це наша енергосистема вийшла з тяжкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, електроенергію подають майже на всю критичну інфраструктуру в країні.

"Магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються у розподільчих мережах обленерго у всій країні", - сказав прем'єр.