Події

17:08 25.11.2022

Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

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Шмигаль: Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в Україні всі теплові та гідроелектростанції були обстріляні Росією.

"Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка не була б обстріляна ворогом. Попри це наша енергосистема вийшла з тяжкої системної аварії. Наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб споживання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, електроенергію подають майже на всю критичну інфраструктуру в країні.

"Магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються у розподільчих мережах обленерго у всій країні", - сказав прем'єр.

Теги: #гес #тес #обстріли

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