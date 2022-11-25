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15:40 25.11.2022

Німецький фонд "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" ухвалив бюджет солідарності у сумі 800 тис. євро у відповідь на російську агресію проти України - УІНП

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Німецький фонд "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" ухвалив бюджет солідарності у сумі 800 тис. євро у відповідь на російську агресію проти України - УІНП

Німецький фонд "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), метою якого є збереження пам'яті про злочини націонал-соціалізму, схвалив "Бюджет солідарності" на 2023 рік у сумі 800 тис. євро у відповідь на російську агресію проти України, повідомляє Український інститут національної пам'яті.

"Бюджет становить 800 тисяч євро (понад 31 мільйон гривень). Кошти передбачені насамперед для підтримки українських громадських організацій, а також російських та білоруських неурядових організацій та для проєктів, спрямованих на підтримку біженців, розвиток структур у вигнанні й інші проєкти солідарності. Зокрема, можлива підтримка представників громадянського суспільства та дослідників з України й інших країн, які постраждали у зв’язку з російською збройною агресією", - йдеться у повідомленні пресслужби УІНП.

У свою чергу голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович подякував за ухвалення "Бюджету солідарності" та закликав збільшувати підтримку програм, які працюють над збереженням історичної пам'яті та налагоджують діалог про складні теми минулого.

Теги: #фонд #німеччина

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