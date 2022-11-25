З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З понеділка, 28 листопада, навчання в школах Києва в офлайн- і онлайн-режимах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня, з 09:00 до 16:00, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Щоб максимально знизити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто впроваджує цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде наступного року, вирішуватиметься вже в січні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за змогою, тому розробка тем і завдання дублюються через месенджери й електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Для учнів початкових класів - до уроків і після них - працюватимуть групи продовженого дня.