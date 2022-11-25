Події

14:09 25.11.2022

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

1 хв читати
З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З понеділка, 28 листопада, навчання в школах Києва в офлайн- і онлайн-режимах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня, з 09:00 до 16:00, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Щоб максимально знизити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто впроваджує цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде наступного року, вирішуватиметься вже в січні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за змогою, тому розробка тем і завдання дублюються через месенджери й електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Для учнів початкових класів - до уроків і після них - працюватимуть групи продовженого дня.

 

Теги: #київ #навчання #школи #формат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 25.11.2022
Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

10:07 25.11.2022
Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

09:49 25.11.2022
Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

09:00 25.11.2022
У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

05:13 25.11.2022
Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

Хорватія прийняла рішення щодо навчання української армії

20:07 24.11.2022
60% Києва все ще без електропостачання

60% Києва все ще без електропостачання

18:25 24.11.2022
Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

17:42 24.11.2022
70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

15:47 24.11.2022
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва – Кличко

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва – Кличко

13:51 24.11.2022
У Києві водопостачання відновлено - Кличко

У Києві водопостачання відновлено - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: В Україні немає військ НАТО

Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

ОСТАННЄ

24 листопада стало найгіршим днем для "Укрзалізниці" із дотримання розкладу – голова компанії

Кіноспільнота вимагає відправити у відставку керівництво Держкіно

93% українців вважають, що Голодомор 1932-1933 був геноцидом українського народу

З Херсону евакуюють пацієнтів лікарень через постійні російські обстріли – голова ОВА

"Метінвест" спрямував 4 млн грн на розвиток тактичної медицини в Україні

В Україні у вихідні очікується дощ та мокрий сніг, місцями ожеледиця

АЕС України вийдуть на планову потужність роботи в ніч проти суботи - експерт

Прага відправляє Києву та Миколаєву сотні обігрівачів та інше обладнання - мер

ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

Мовний омбудсмен виніс постанову про штраф за порушення мовного законодавства мером Харкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА