Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Третина будинків Києва вже з теплом, але половина споживачів поки що без електроенергії, повідомив вранці у п'ятницю мер столиці Віталій Кличко.

"Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення у столиці. Половина споживачів поки що без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів по черзі - на 3 години", - написав Кличко у телеграмі.