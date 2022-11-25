Події

10:07 25.11.2022

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

1 хв читати
Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Третина будинків Києва вже з теплом, але половина споживачів поки що без електроенергії, повідомив вранці у п'ятницю мер столиці Віталій Кличко.

"Третина будинків Києва вже з теплом. Фахівці продовжують відновлювати опалення у столиці. Половина споживачів поки що без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів по черзі - на 3 години", - написав Кличко у телеграмі.

 

Теги: #київ #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:16 25.11.2022
На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

09:49 25.11.2022
Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

09:00 25.11.2022
У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення е/е, відновлюється теплопостачання

05:10 25.11.2022
Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

21:19 24.11.2022
Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

20:07 24.11.2022
60% Києва все ще без електропостачання

60% Києва все ще без електропостачання

18:25 24.11.2022
Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

17:42 24.11.2022
70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

15:47 24.11.2022
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва – Кличко

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва – Кличко

15:45 24.11.2022
На Львівщині з електрикою 39% споживачів, на Дніпропетровщині – 70% критичної інфраструктури та 20% будинків – голови ОВА

На Львівщині з електрикою 39% споживачів, на Дніпропетровщині – 70% критичної інфраструктури та 20% будинків – голови ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Глава МЗС Великої Британії прибув до Києва

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 11 населених пунктів

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

ОСТАННЄ

У Херсоні протягом доби тестуватимуть систему оповіщення - ОВА

Ворог обстріляв Середино-Будську громаду, пошкоджено 5-поверховий будинок - Сумська ОВА

СБУ затримала в Києві російського агента

У низці пунктів пропуску на західних кордонах України ускладнена робота, пропуск може тимчасово призупинятися

Окупанти втратили за добу в Україні близько 430 військових - Генштаб ЗСУ

Глава МЗС Великої Британії зустрівся із Зеленським

Україна потребує повітряного щита та надійних гарантій безпеки - Єрмак на зустрічі Комісії Україна-НАТО

Прогноз погоди на вихідні 26–27 листопада: прохолодно, хмарно, дощі

У Миколаєві відновлено водопостачання, з громадського транспорту працюють автобуси - мер

Ворог обстріляв із РСЗВ Очаківську громаду, є постраждалий та пошкодження житлової інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА