Події

06:03 25.11.2022

У ЄС закликали Сербію та Косово після успішних переговорів щодо автономерів продовжити процес нормалізації відносин

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У ЄС закликали Сербію та Косово після успішних переговорів щодо автономерів продовжити процес нормалізації відносин

Після угоди між представниками Сербії та Косова у середу в Брюсселі щодо суперечки про перереєстрацію автомобільних номерів важливо продовжувати зусилля щодо врегулювання відносин сторін, заявив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Високий представник (ЄС із закордонних справ Боррель - ІФУ) вже повідомив, що він запросив двох керівників (президента Сербії Олександра Вучича та голову Косова Альбіна Курті - ІФУ) до Брюсселя, щоб підтвердити підсумок цих зусиль і продовжити намагатися нормалізувати відносини через діалог за посередництва Європейського союзу", - сказав речник у четвер на брифінгу в Брюсселі.

"Звичайно, ця робота все ще триває, і ми поки не досягли наших цілей. Ми ще не на фінішній лінії, але сподіваємося, що це дозволить нам вийти із ситуації постійного розв'язання криз і що ми зможемо піти іншим шляхом, і новий етап дасть нам можливість займатися цією проблематикою ефективніше, щоб уникати виникнення нових криз", - продовжив Стано.

За його словами, наступним етапом процесу мають стати кроки щодо закріплення та розвитку досягнутого результату, для чого відбудуться нові зустрічі, присвячені вирішенню конкретних питань.

Раніше Боррель повідомив у соціальній мережі, що переговори щодо автомобільних номерів між Белградом та Приштиною завершилися успішно.

"Ми уклали угоду! Дуже радий повідомити, що глави делегації Косова та Сербії за сприяння ЄС домовилися про заходи, щоб уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції щодо нормалізації їхніх відносин", - написав голова дипломатії ЄС.

Власників автомобілів із сербськими номерами Косово та Метохії (з літерами КМ) спочатку планувалося попереджати, а з 22 листопада – штрафувати на суму 150 євро. З 21 квітня наступного року на території краю, згідно з первісним планом косовської сторони, пересуватися на автомобілях дозволили б лише з номерами "Республіки Косово" (з літерами RKS).

У зв'язку з позицією косовської влади щодо номерних знаків автомобілів на території краю сербські представники в органах місцевого самоврядування Косова ухвалили рішення про вихід із усіх владних структур - парламенту, уряду, органів юстиції, поліції та місцевих адміністрацій краю.

Спочатку рішення про перереєстрацію номерних знаків влада в Приштині ухвалила 31 липня. Після цього у краї розпочалися акції протесту, в результаті реалізацію цього рішення було відкладено.

 

 

Теги: #косово #єс #відносини #сербія

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