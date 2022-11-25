Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. Цього разу ракети вдарили поряд із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон", - написав він у телеграм-каналі в ніч проти п'ятниці.

Раніше телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у місті.