Події

05:41 25.11.2022

Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування

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Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування

Російські окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. Цього разу ракети вдарили поряд із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, чого не скажеш про будівлю. Десятки зруйнованих вікон", - написав він у телеграм-каналі в ніч проти п'ятниці.

Раніше телеграм-канали повідомляли про серію вибухів у місті.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #атаки #руйнування

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