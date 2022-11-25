Події

05:24 25.11.2022

Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

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Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, а Голодомору 1932-1933 років – геноцидом українського народу передбачатиме рішучі дії з боку світової спільноти.

"Світова підтримка! Голодомор! Парламенти Румунії та Молдови, Верхня палата парламенту Ірландії визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, тобто свідомою, умисною дією тоталітарного режиму, спрямованою на знищення української нації. Голод тоді став зброєю, яка вбила мільйони українців", – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Водночас спікер наголосив, що сьогодні українців убиває ракетами країна-терорист так само свідомо, бо "у хворих російських головах ми мали скоритись диктатору". "Вчора Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. І повірте, за політичними заявами, за ухваленими резолюціями – будуть рішучі дії. Світова ізоляція – це майбутнє Росії", - зазначив голова ВР.

 

Теги: #рф #тероризм #світ #нація

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