Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС та забезпечити Україну необхідним енергообладнанням, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливу ініціативу розпочали партнери в Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використовувати можливості горизонтальної співпраці в Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

Він подякував голові Європарламенту Роберті Мецолі та європейським партнерам за сприяння та приєднання до програми.

Як повідомлялося, у рамках цієї ініціативи генератори Україні передадуть понад 200 європейських міст.