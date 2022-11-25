Події

05:19 25.11.2022

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

1 хв читати
Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС та забезпечити Україну необхідним енергообладнанням, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливу ініціативу розпочали партнери в Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використовувати можливості горизонтальної співпраці в Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні в четвер.

Він подякував голові Європарламенту Роберті Мецолі та європейським партнерам за сприяння та приєднання до програми.

Як повідомлялося, у рамках цієї ініціативи генератори Україні передадуть понад 200 європейських міст.

Теги: #єс #програма #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 24.11.2022
Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

Глобальне обмеження цін на російську нафту буде схвалено дуже скоро - фон дер Ляєн

08:23 24.11.2022
Белград та Приштина врегулювали проблему навколо косовських автомобільних номерів

Белград та Приштина врегулювали проблему навколо косовських автомобільних номерів

11:43 23.11.2022
Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

Держмитслужба заявляє про відсутність обмежень на пільгове ввезення генераторів, роз'яснює порядок їх декларування

21:30 22.11.2022
Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

19:32 22.11.2022
Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

19:13 22.11.2022
Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

Медзаклади Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

15:09 22.11.2022
Україна отримала EUR2,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала EUR2,5 млрд макрофінансової допомоги ЄС

15:57 21.11.2022
ЄС вдався до компромісу задля збереження Паризької угоди щодо клімату - Єврокомісія

ЄС вдався до компромісу задля збереження Паризької угоди щодо клімату - Єврокомісія

14:00 21.11.2022
ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

13:11 21.11.2022
Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

ОСТАННЄ

Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування

Незабаром Крим підключать до української електромережі

25 листопада: Цей день в Україні та в світі

Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

Украй важливим є визнання Голодомору геноцидом українців в умовах війни Росії в Україні, вважає міністр Ткаченко

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Енергодар знову з електроенергією та теплом – МАГАТЕ

Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА