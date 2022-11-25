Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

Після того, як уже включені в роботу атомні станції наберуть потужність, ситуація з енергозабезпеченням покращиться і можна буде дати електрику більшості споживачів, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Уже розпочалися активні дії щодо навантаження АЕС, вони почали видавати перші кіловати. Найближчими годинами більшість споживачів можна буде підключити. Розпочнуться графікові відключення, щоб забезпечити економію, як це було до обстрілу, але не стовідсотковий блекаут міст, регіонів частин областей", – сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону в четвер увечері.

Він зазначив, що на вечір четверга ДТЕК має у роботі "майже повний склад обладнання, яке працювало до вчорашньої атаки".

За його словами, зокрема, у Києві, де знеструмленими залишаються приблизно 60% жителів, світло спочатку можуть подавати по дві-три години, доки не буде збільшено обсяг електроенергії, що надходить до столиці.

Водночас, зазначив Сахарук, система показує свою здатність відновлюватися після блекауту, спричиненого ракетною атакою 23 листопада, а росіянам завдяки професійним діям українських військових, енергетиків місцевій владі не вдалося вимкнути її повністю.

"Так, це був блекаут. Зараз ми дивимося, як система відновлюється після нього. Справді, спрацювала автоматика, що захистила обладнання, система вимкнулася. Але енергетики почали повертати її до життя одразу після закінчення обстрілу", – пояснив Сахарук.

Він пояснив, що енергетикам ДТЕК довелося, зокрема, лагодити транзитну лінію на лівий берег Києва, яка була суттєво пошкоджена внаслідок падіння ворожої ракети.

Оцінюючи ситуацію, Сахарук зазначив, що вона складніша на лівому березі Дніпра, оскільки більше пошкоджених об'єктів, а можливостей швидко заживити споживачів менше.

"Загалом в Україні немає місць, де все добре, де не вимикається світло, але воно потроху повертається", – резюмував виконавчий директор ДТЕК.

Як повідомлялося, всі українські АЕС (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська та Запорізька АЕС, яка не постачає е/е в мережу, а лише отримує її для власних потреб) були вперше в історії відключені від мережі через зниження частоти енергосистеми України, що увійшла в блекаут після чергового масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада. У результаті попереднього обстрілу 15 листопада відключалися лише два блоки ХАЕС та один РАЕС.