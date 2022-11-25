Події

05:10 25.11.2022

Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

2 хв читати
Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

Після того, як уже включені в роботу атомні станції наберуть потужність, ситуація з енергозабезпеченням покращиться і можна буде дати електрику більшості споживачів, вважає виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Уже розпочалися активні дії щодо навантаження АЕС, вони почали видавати перші кіловати. Найближчими годинами більшість споживачів можна буде підключити. Розпочнуться графікові відключення, щоб забезпечити економію, як це було до обстрілу, але не стовідсотковий блекаут міст, регіонів частин областей", – сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону в четвер увечері.

Він зазначив, що на вечір четверга ДТЕК має у роботі "майже повний склад обладнання, яке працювало до вчорашньої атаки".

За його словами, зокрема, у Києві, де знеструмленими залишаються приблизно 60% жителів, світло спочатку можуть подавати по дві-три години, доки не буде збільшено обсяг електроенергії, що надходить до столиці.

Водночас, зазначив Сахарук, система показує свою здатність відновлюватися після блекауту, спричиненого ракетною атакою 23 листопада, а росіянам завдяки професійним діям українських військових, енергетиків місцевій владі не вдалося вимкнути її повністю.

"Так, це був блекаут. Зараз ми дивимося, як система відновлюється після нього. Справді, спрацювала автоматика, що захистила обладнання, система вимкнулася. Але енергетики почали повертати її до життя одразу після закінчення обстрілу", – пояснив Сахарук.

Він пояснив, що енергетикам ДТЕК довелося, зокрема, лагодити транзитну лінію на лівий берег Києва, яка була суттєво пошкоджена внаслідок падіння ворожої ракети.

Оцінюючи ситуацію, Сахарук зазначив, що вона складніша на лівому березі Дніпра, оскільки більше пошкоджених об'єктів, а можливостей швидко заживити споживачів менше.

"Загалом в Україні немає місць, де все добре, де не вимикається світло, але воно потроху повертається", – резюмував виконавчий директор ДТЕК.

Як повідомлялося, всі українські АЕС (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська та Запорізька АЕС, яка не постачає е/е в мережу, а лише отримує її для власних потреб) були вперше в історії відключені від мережі через зниження частоти енергосистеми України, що увійшла в блекаут після чергового масованого російського ракетного обстрілу 23 листопада. У результаті попереднього обстрілу 15 листопада відключалися лише два блоки ХАЕС та один РАЕС.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 24.11.2022
Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

18:36 24.11.2022
Словаччина має проблеми з отриманням нафти через "Дружбу" у зв'язку з відключенням електроенергії

Словаччина має проблеми з отриманням нафти через "Дружбу" у зв'язку з відключенням електроенергії

17:42 24.11.2022
70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

15:45 24.11.2022
На Львівщині з електрикою 39% споживачів, на Дніпропетровщині – 70% критичної інфраструктури та 20% будинків – голови ОВА

На Львівщині з електрикою 39% споживачів, на Дніпропетровщині – 70% критичної інфраструктури та 20% будинків – голови ОВА

15:02 24.11.2022
Системно важливі банки визначили 760 чергових відділень у Києві на випадок знеструмлення та 275 в інших населених пунктах – НБУ

Системно важливі банки визначили 760 чергових відділень у Києві на випадок знеструмлення та 275 в інших населених пунктах – НБУ

14:33 24.11.2022
ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

ЗАЕС почала отримувати е/е на власні потреби з мережі, готуються до підключення блоки трьох інших АЕС – голова "Енергоатому"

14:23 24.11.2022
На Харківщині заживлено понад 50% електромереж - Синєгубов

На Харківщині заживлено понад 50% електромереж - Синєгубов

14:20 24.11.2022
Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

Зеленський поінформував президента Ізраїлю про ситуацію в українській енергетиці та запросив приєднатися до "зернової ініціативи"

12:47 24.11.2022
Енергопостачання Донецької області вже відновлено після обстрілу - голова обладміністрації

Енергопостачання Донецької області вже відновлено після обстрілу - голова обладміністрації

12:05 24.11.2022
Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів - "Укренерго"

Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів - "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Україна поступово відходить від блекауту – Зеленський

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

ОСТАННЄ

Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, є руйнування

Незабаром Крим підключать до української електромережі

25 листопада: Цей день в Україні та в світі

Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

Стефанчук переконаний, що ухвалення резолюцій про визнання Росії спонсором тероризму, а Голодомору - геноцидом передбачає рішучі дії з боку світової спільноти.

Украй важливим є визнання Голодомору геноцидом українців в умовах війни Росії в Україні, вважає міністр Ткаченко

Європейська програма "Генератори надії" дасть змогу використати можливості горизонтальної співпраці в ЄС і забезпечити Україну необхідним енергообладнанням

Зеленський: Хоч би що планували терористи – маємо зберегти зв'язок

Зеленський: Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій

Енергодар знову з електроенергією та теплом – МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА