Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

В одній із лікарень померла сьома жертва ракетних атак російських окупантів напередодні у середу, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Київська область. Унаслідок учорашнього обстрілу станом на зараз у реанімації померла сьома людина. Світла пам'ять загиблим", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області станом на вечір четверга збільшилася до шести людей, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Джерело: https://t.me/kyivoda/7057