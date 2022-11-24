Події

21:38 24.11.2022

Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

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Померла у лікарні сьома жертва ракетних атак окупантів

В одній із лікарень померла сьома жертва ракетних атак російських окупантів напередодні у середу, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Київська область. Унаслідок учорашнього обстрілу станом на зараз у реанімації померла сьома людина. Світла пам'ять загиблим", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ракетного обстрілу ворога у Вишгороді Київської області станом на вечір четверга збільшилася до шести людей, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Джерело: https://t.me/kyivoda/7057

 

 

Теги: #жертви #обстріл #київська_область

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