Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

На вечір четверга без електрики залишаються приблизно 75% мешканців Дніпропетровської області, 64% – Одеської та близько третини – Донецької, повідомили оператори системи розподілу е/е групи ДТЕК, які працюють у цих регіонах.

При цьому вони наголосили, що заживлено усі об'єкти критичної інфраструктури.

Водночас, згідно з повідомленням "ДТЕК Дніпровські електромережі", повністю відсутнє світло у Нікополі та Кривому Розі – там ще тривають відновлювальні роботи НЕК "Укренерго".

Щодо інших регіонів, то, зокрема, за інформацією мережевого оператора Чернігівської області "Чернігівобленерго", більшість споживачів було заживлено вже на ранок четверга.

Згідно з повідомленням "Рівнеобленерго", заживлено всю критичну інфраструктуру та тривають роботи з відновлення світла споживачам. Там зазначили, що протягом дня вдалося підключити м. Дубно, яке залишалося без світла з часу ракетної атаки вдень 23 листопада.

У Житомирській області найбільше знеструмлених споживачів у північних районах, а за інформацією міського голови Сергія Сухомлина, сам обласний центр підключено до електрики, відновлено водопостачання.

"Черкасиобленерго" упродовж доби в деякі години попереджало споживачів про застосування спеціальних графіків аварійних відключень, які запроваджуються без попереджень у разі гострої потреби.

Як повідомлялося, без світла у Києві залишаються близько 60% мешканців, в області – близько 70%.