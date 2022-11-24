Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі до вечора 24 листопада скоротився до 50%, усі атомні станції почали набирати потужність, але прогнозувати терміни повного відновлення поки що неможливо, повідомила НЕК "Укренерго".

"Станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання в країні. Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність усі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у телеграм- каналі в четвер.

Дефіцит потужності в компанії пояснили тим, що АЕС, які забезпечують половину виробництва електроенергії країни, після вимушеної зупинки повертаються до робочого режиму повільно, що є технологічною необхідністю.

При цьому уточнили, що енергетичну мережу підготовлено до включення в роботу електростанцій.

В "Укренерго" наголосили, що після російської ракетної атаки 23 листопада в енергосистемі сталася системна аварія.

"Уражені важливі енергетичні об'єкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж у тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери", - наголосили в НЕК, зазначивши, що "неможливо зараз назвати точних термінів повного відновлення".

У компанії уточнили, що насамперед енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільні мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні, а потім відбувається поступове підключення побутових споживачів.

"Для того щоб зберегти об'єднану енергосистему, незважаючи на російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, всі українські АЕС (Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська і Запорізька АЕС, що не постачає е/е в мережу, а лише отримує її для власних потреб) були вперше в історії відключені від мережі через зниження частоти в енергосистемі України, що увійшла в блекаут після чергових масованих російських ракетних обстрілів 23 листопада. У результаті обстрілу 15 листопада відключалися лише два блоки ХАЕС та один РАЕС.