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20:07 24.11.2022

60% Києва все ще без електропостачання

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60% Києва все ще без електропостачання

60 відсотків Києва все ще залишаються без електропостачання, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, комунальні служби та енергетики працюють уже більше доби, щоб стабілізувати ситуацію. Насамперед до живлення підключають об'єкти критичної інфраструктури.

"Енергетики зараз працюють у критичних умовах. Поступово відновлюють систему. Насамперед електроенергію подають об'єктам критичної інфраструктури – водоканалу, лікарням, громадському транспорту. Ми вже запустили наземний електротранспорт. Також скоротили інтервали між поїздами метрополітену. Тому що розуміємо – це наймасовіший транспорт для пересування містом", – цитує слова Кличка, сказані ним в ефірі телемарафону, пресслужба київського мера.

Також він зазначив, що у столиці готуються розгорнути роботу пунктів обігріву. Дізнатися про їхнє розташування можна буде на сайті міської влади.

Крім того, Кличко закликав мешканців Києва зробити про всяк випадок необхідний запас технічної та питної води, їжі, підготувати теплий одяг.

"Ми розуміємо, що подібні ракетні атаки повторюватимуться. І повинні бути готові до будь-якого розвитку подій", - підсумував він.

 

 

Теги: #київ #електрика

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