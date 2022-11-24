Події

18:25 24.11.2022

Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

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Без світла поки що залишаються майже 60% киян та 70% жителів області – ДТЕК

ДТЕК частково відновив електропостачання у Києві та області після російської атаки на енергосистему, однак у регіоні за вказівкою НЕК "Укренерго" через потреби енергосистеми продовжують діяти екстрені обмеження.

"Через екстрені обмеження частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання відповідно до потреб енергосистеми. Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго", а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені обстрілами", – йдеться у повідомленнях "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у фейсбуці у четвер.

Згідно з ними, без світла залишаються приблизно 60% киян та 70% жителів області.

"Станом на другу половину дня 24 листопада вже відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все водопостачання та лікарень. Продовжуємо працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання", - зазначили у "ДТЕК Київські електромережі".

Там уточнили, що за ніч було відремонтовано дві транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва, і триває ремонт ліній ДТЕК, пошкоджених через атаку 23 листопада.

"Це дозволить відновити подачу світла для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора", – пояснили у "ДТЕК Київські електромережі".

Зі свого боку, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили, що за ніч заживили всі енергооб'єкти, що подають напругу на правий берег Київської області, а також продовжують ремонт ліній, пошкоджених через несприятливі погодні умови 23 листопада – крижаний дощ та заледеніння.

"Продовжуємо працювати над подачею електроенергії для всієї області", - зазначили у "ДТЕК Київські регіональні електромережі", додавши, що ремонтами опікуються 97 бригад компанії.

Водночас обидва оператори закликають максимально відповідально ставитися до використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі.

Теги: #київ #енергопостачання #київська_область

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