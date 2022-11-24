70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що станом на 17:20 четверга 70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії.

Водночас зазначається, що водопостачання відновлено вже у всіх районах міста. "Проте подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі", - повідомляють в адміністрації.

Ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання.