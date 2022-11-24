Події

16:10 24.11.2022

Україна повернула з російського полону 50 воїнів

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Україна повернула з російського полону 50 воїнів

Україна повернула з російського полону 50 військовослужбовців, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРО", - написав Єрмак у телеграмі.

Серед звільнених двоє офіцерів та 48 рядових, зокрема сержантів.

Як зазначив глава ОП, із полону цього разу вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС і 7 з острова Зміїний.

Теги: #обмін_полоненими

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