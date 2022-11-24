"Сільпо" поновило роботу в Херсоні

Мережа супермаркетів "Сільпо" відновила роботу в Херсоні у четвер, повідомили у пресслужбі ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили у пресслужбі, магазин на просп. Будівельників, 27-А., відновив роботу у четвер, найближчим часом буде відкрито "Сільпо" у ЦУМі, на Ушакова, 49.

Що стосується магазину в ТРЦ "Фабрика", у компанії сподіваються, що його також можна відновити.

"Магазин у ТРЦ "Фабрика" постраждав найбільше, він пограбований вщент, більша частина його площі вигоріла", - зазначили у пресслужбі.

Загалом втрати від окупації мережа ще оцінює. "За цей час росіяни пограбували чималу частину нашого обладнання: як завжди, крали все, що можна було відкрутити - коптильню для риби, ваги, самокаси та купу невеликих штук. Ми навіть не знаємо повний перелік втраченого - інвентаризацію проводитимемо після відкриття. Відкритися важливіше", - прокоментували у пресслужбі.

Два магазини на цьому етапі відновлюються в "напівзарядженому" режимі. "З першого дня роботи в магазинах у повному обсязі буде так звана стелажна продукція – тобто те, що стоїть на полицях і не потребує температурного режиму. Ще завозимо свіжі фрукти та овочі. Хліб поки що не з нашої пекарні, але він буде, і буде свіжим ", – повідомили у пресслужбі.

Магазин на вул. Будівельників буде дообладнаний трьома "холодними" вітринами з молочною продукцією, ковбасними та кондитерськими виробами та тортиками. У магазин на вул.Ушакова встановлюють трохи потужніший генератор, що дозволить забезпечити більший вибір молочної продукції, м'ясних та ковбасних виробів, свіжу рибу та м'ясо.

"Можливо, вдасться запустити піч для піци – це буде наша перемога. Також на Ушакова працюватиме кафе. Крім кави та чаю з солодощами, ми тимчасово розмістимо в ньому кулінарію. Асортимент наразі невеликий, бо зараз ми щодня привозитимемо готові страви з Миколаєва", – повідомили у пресслужбі.

У компанії додали, що після обладнання генераторами буде можливість запустити пекарню в магазині на Ушакова, розширити асортимент замороженої продукції. Також у планах відновлення роботи коптильні та виробництва кулінарії.

Магазини обладнані Старлінками, мережа вай-фай "Сільпо" доступна для всіх, як і можливість зарядити гаджети.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року в мережі працюють 300 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.