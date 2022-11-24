На Львівщині з електрикою 39% споживачів, на Дніпропетровщині – 70% критичної інфраструктури та 20% будинків – голови ОВА

Після російського ракетного обстрілу 23 листопада на Львівщині одномоментно можуть отримувати електроенергію лише 39% споживачів, повідомив на брифінгу начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Одномоментно лише 39% споживачів можуть отримувати електрику", - сказав він і додав, що об'єкти критичної інфраструктури обладнані дизель-генераторами й отримують електрику від них.

Заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк на брифінгу розповіла, що в обласному центрі курсує лише 20% електротранспорту через аварійні відключення. За її словами, на заміну електротранспорту випустили додаткову кількість автобусів.

За словами Маруняк, наразі в місті розпочали роботу 18 пунктів обігріву, а якщо електрики не буде більше ніж добу, міська влада почне відкривати додатково 192 пункти обігріву.

"Вони повністю готові, обладнані дизель-генераторами і всім необхідним, щоб люди могли там перебувати. Крім цього, у нас є 733 укриття, в яких встановлено буржуйки. Це великі підвали, де люди можуть зігрітися, там є запаси води, там є запаси всього необхідного для мешканців", – сказала Маруняк.

Енергопостачання більшості об'єктів критичної інфраструктури Дніпропетровщини та п'ятої частини домогосподарств відновлено після російських ракетних ударів у середу, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"На цю хвилину енергетики підключили понад 70% критичної інфраструктури. І повернули електрику в 20% будинків. Комунальники відновлюють роботу водоканалів", - написав Резніченко у телеграм-каналі в четвер.

"Одночасно в області діють графіки погодинних вимкнень. "Вони необхідні, щоб збалансувати енергосистему", - додав голова обладміністрації.

Як повідомлялося, після вчорашнього ракетного обстрілу російськими військами на Львівщині без електрики залишилося 1,5 млн людей. В обласному центрі кілька годин не було світла, опалення та частково води.