Події

14:30 24.11.2022

В окупованих районах Херсонщини окупанти відбирають у місцевого населення одяг і продукти та готуються до дезертирства – Маляр

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В окупованих районах Херсонщини окупанти відбирають у місцевого населення одяг і продукти та готуються до дезертирства – Маляр

 Численні факти пограбування окупантами місцевого населення фіксують на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області відзначають численні факти пограбування окупантами місцевого населення з метою заволодіння цивільним одягом і продуктами для підготовки до дезертирства", - сказала Маляр на брифінгу в Military media center у четвер.

Вона звернула увагу на те, що серед особового складу російських підрозділів, що перебувають на тимчасово окупованій території Херсонщини, зростають панічні настрої, спричинені загрозою залучення їх до бойових дій на донецькому та луганському напрямках, де окупанти щодня зазнають величезних втрат у живій силі.

"Особистий склад зазначених підрозділів ставиться з недовірою до командного складу російських окупаційних військ і вважає, що на херсонському напрямку є шанс здатися в полон та зберегти життя у разі подальших контрнаступальних дій сил оборони України на лівому березі Дніпра", - зазначила Маляр.

Заступник міністра повідомила, що найскладніша ситуація протягом минулого тижня і зараз зберігається на донецькому напрямку. "Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, мужньо відбивають десятки російських атак, і були дні минулого тижня, коли ЗСУ відбивали понад сотню атак за день", - розповіла Маляр.

За її словами, після відведення військ з окупованих територій Херсонської області на правому березі річки Дніпро ворог готується до оборони вздовж усієї лінії зіткнення.

"На Херсонщині путінська армія зміцнює нові рубежі оборони та обстрілює населені пункти і наші позиції на правому березі Дніпра", - поінформувала Маляр.

Теги: #міноборони #херсонська_область #маляр

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