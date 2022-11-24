У Києві без електрики залишається 25% житлового фонду, на лівому березі відновлено водопостачання - КМВА

У Києві станом на ранок четверга, 24 листопада, у режимі аварійного відключення електропостачання залишається 25% житлового фонду, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Громадський транспорт працює - і підземний, і наземний. Замість трамваїв з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що у лівобережній частині Києва було відновлено водопостачання. На правому березі подачу води повністю відновлять у першій половині дня.

"Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки на столицю", - зазначили у КМВА.