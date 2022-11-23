Події

19:33 23.11.2022

Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

1 хв читати
Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

Після денних обстрілів України рух поїздів триває, проте половина з них іде із затримками, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександр Камишін.

"Загалом затримуються 22 поїзди (більше нід 5 хв), із них затримуються більше ніж на годину 17 поїздів", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Камишін також уточнив, що найбільша затримка поїзда становила 2 години і 40 хвилин.

За його словами, усі вокзали працюють у штатному режимі.

 

 

Теги: #уз #поїзди #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 23.11.2022
Посли та дипломати 20 країн відвідали Херсон – голова УЗ

Посли та дипломати 20 країн відвідали Херсон – голова УЗ

22:43 18.11.2022
К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

14:58 16.11.2022
Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ

Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ

06:50 16.11.2022
16 потягів затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілу - "Укрзалізниця"

16 потягів затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілу - "Укрзалізниця"

11:19 07.11.2022
Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

19:15 06.11.2022
Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

09:22 31.10.2022
Три потяги затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілів - УЗ

Три потяги затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілів - УЗ

11:08 18.10.2022
Окупанти під час обстрілів на сході пошкодили рефрижератор із тілами російських військових - голова "Укрзалізниці"

Окупанти під час обстрілів на сході пошкодили рефрижератор із тілами російських військових - голова "Укрзалізниці"

07:54 12.09.2022
Через знеструмлення на Харківщині потяги "Інтерсіті" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані – АТ "Укрзалізниця"

Через знеструмлення на Харківщині потяги "Інтерсіті" приходитимуть із запізненням, а деякі приміські скасовані – АТ "Укрзалізниця"

21:37 11.09.2022
Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Ракетні удари зупинили майже всю генерацію в країні, знеструмлено більшість споживачів

Збито 51 із 70 випущених окупантами крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе - Повітряні сили ЗСУ

В Україні від ракетних ударів у середу загинуло 6 людей, зокрема 3 на Київщині, 36 поранено – голова Нацполіції

У Києві 11 постраждалих від обстрілів, із них одна дитина - мер

ОСТАННЄ

У Львові на 70% відновлено водопостачання, половина міста забезпечена електроенергією - мер

Україна ініціює невідкладне засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з російським ракетним обстрілом – Зеленський

На Київщині 34 постраждалі від ударів, зокрема 5 дітей – голова обладміністрації

Відновлено енергопостачання Аульського водоводу біля Кам'янського та низки лікарень Дніпропетровської області - голова обладміністрації

УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

За добу завдано ударів по 4 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

Подачу води й тепла в Києві буде відновлено до ранку 24 листопада – КДВА

Окупанти завдали ракетних ударів по ТЕЦ, ТЕС та електропідстанціям у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях – Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 15 російських ракет

У Вишгородському районі внаслідок влучання ракети 4 особи загинули, 27 постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА