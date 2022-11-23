Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

Після денних обстрілів України рух поїздів триває, проте половина з них іде із затримками, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександр Камишін.

"Загалом затримуються 22 поїзди (більше нід 5 хв), із них затримуються більше ніж на годину 17 поїздів", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Камишін також уточнив, що найбільша затримка поїзда становила 2 години і 40 хвилин.

За його словами, усі вокзали працюють у штатному режимі.