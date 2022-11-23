УЗА збільшила прогноз урожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4%

Українська зернова асоціація (УЗА) збільшила прогноз врожаю зернових та олійних культур в Україні у 2022 році на 4,4% порівняно із серпневим прогнозом - до 67,5 млн тонн із 64,5 млн тонн, повідомляється на сайті УЗА у середу.

Така зміна прогнозів спричинена збільшенням площ, із яких буде зібрано врожай, а також покращенням середньої врожайності з 3,57 тонн/га до 3,64 тонн/га.

За її даними, сумарний експорт зернових та олійних із України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) може досягти 47,5 млн тонн (у прогнозі за серпень на 31% менше - 32,8 млн тонн) за умови збереження морських зернових коридорів до закінчення маркетингового року. При цьому перехідні залишки сільгосппродукції в країні на початок 2022/2023 МР становили 26 млн тонн зернових і олійних, а до кінця МР оцінюються в 19,2 млн тонн (у прогнозі за серпень на 37% більше - 30,5 млн тонн).

"Загалом експорт зернових та олійних у 2022/2023 МР можна очікувати на зазначеному рівні, якщо збережеться робота українських чорноморських портів до кінця сезону. Експорт зерна через українські порти та забезпечення безпеки мореплавання у Чорному морі є єдиним шляхом швидко та ефективно постачати українське зерно у країни, які його вкрай потребують", - уточнила організація в повідомленні.

За прогнозами УЗА, у 2022 році очікується врожай пшениці на рівні 19,3 млн тонн (+1,5% до серпневого прогнозу організації); 24 млн тонн кукурудзи (прогноз збережений); 5,6 млн. тонн ячменю (+3,7%); 10 млн тонн соняшника (+11%); 3,6 млн тонн сої (в 1,6 раза більше); 3,15 млн тонн ріпаку (+5%).

Асоціація у листопадовому прогнозі підвищила прогнози щодо експорту порівняно із серпневими - так, експорт пшениці у 2022/2023 МР очікується на рівні 13 млн тонн (+33%), кукурудзи - 20 млн тонн (зростання у 2 рази), ячменю - 2 млн тонн (прогноз збережено), соняшнику - 6 млн тонн (прогноз збережено), сої - 3,5 млн тонн (зростання у 2 рази), ріпаку до 2,8 млн тонн (прогноз збережено).

"Попередній прогноз урожаю зернових та олійних на наступний 2023 рік оцінюємо на рівні 53,2 млн тонн, а експорт на рівні 39,7 млн тонн. Усе залежатиме від того, в яких умовах українські аграрії зможуть провести весняну посівну, а згодом і збір врожаю", - зазначається у повідомленні УЗА.

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових та зернобобових культур у розмірі 85,7 млн тонн, що на 32% перевищує показники 2020 року. Загалом зібрано 32,07 млн тонн пшениці (+28,9% до 2020 року), 41,87 млн тонн кукурудзи (+38,2%), 9,42 млн тонн ячменю (+23,3%), 16,38 млн тонн соняшника (+25%), 10,8 млн тонн цукрових буряків (+18,1%), 3,5 млн тонн сої (+24,4%), 2,92 млн тонн ріпаку та 42 тис. тонн льону олійного (зростання у 3,7 раза).

У свою чергу Міністерство сільського господарства США (USDA) у листопадовому звіті зберегло прогноз експорту кукурудзи з України в 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 15,5 млн тонн, а прогноз її врожаю - 31,5 млн тонн.

Аналогічно відомство зберегло прогноз урожаю продовольчої пшениці в Україні в 2022/2023 МР на рівні 20,5 млн тонн, її експорту - 11 млн тонн, а внутрішнього споживання - 5,5 млн тонн.

Аналітик консалтингового агентства "Украгроконсалт" Марина Маринич під час міжнародної онлайн-конференції 23 листопада заявила, що Україна у 2022/2023 МР експортує 12,5 млн тонн пшениці, що на 30,5% менше показників 2021/2022МР у 18 млн тонн, тоді як кукурудзи на зовнішні ринки буде поставлено аналогічну минулому сезону кількість - 25 млн тонн.

За її словами, у 2022/2023 МР очікується суттєве зниження врожаю пшениці порівняно з минулим сезоном - на 41%, до 18,1 млн тонн із 32,1 млн тонн, кукурудзи - на 40,6%, до 27 млн тонн із 42,1 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) - об'єднання виробників, переробників та великих експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.