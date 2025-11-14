Інтерфакс-Україна
Економіка
21:20 14.11.2025

Українська атака на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти

1 хв читати
Українська атака на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти

Атака українського дрона зупинила експорт 2,2 млн барелів нафти на день з російського нафтопереробного заводу Novo в місті Новоросійськ Краснодарського Краю, що еквівалентно 2% світових поставок, пише Reuters в п'ятницю.

"Атака, одна з найбільших на російську інфраструктуру експорту нафти за останні місяці, сталася після того, як Україна в серпні посилила удари по російських нафтопереробних заводах, намагаючись погіршити здатність Москви фінансувати свою війну. Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2 відсотки через побоювання щодо поставок після атаки", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає, що атака на Новоросійськ відбулася після масованого авіаудару РФ по Києву, наслідком якої стали людські жертви та руйнування житлових будинків.

Як повідомлялося, вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ", який є другим за величиною центром експорту нафти в РФ та логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. В Новоросійську також підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

 

Теги: #нафта #новоросійськ #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 14.11.2025
СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

14:00 14.11.2025
Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

Сили оборони уразили російський порт "Новоросійськ" – джерело

09:36 11.11.2025
Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

Трамп заявив, що Індія стала менше купувати нафти з РФ, має намір скоротити мита на індійські товари

03:07 11.11.2025
Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

15:07 09.11.2025
Експорт американської зброї союзникам по НАТО відкладено через шатдаун - ЗМІ

Експорт американської зброї союзникам по НАТО відкладено через шатдаун - ЗМІ

21:36 07.11.2025
Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

Припинення поставок російської нафти в Європу це питання часу – Зеленський

17:22 07.11.2025
Камишин анонсував на початок 2026р інвестфорум за кордоном щодо експорту і спільного виробництва з партнерами

Камишин анонсував на початок 2026р інвестфорум за кордоном щодо експорту і спільного виробництва з партнерами

12:41 07.11.2025
Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО розʼяснили процедуру

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО розʼяснили процедуру

12:09 07.11.2025
Перші реальні контракти на експорт зброї з України будуть не раніше другої половини 2026 року

Перші реальні контракти на експорт зброї з України будуть не раніше другої половини 2026 року

23:23 06.11.2025
Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

Трамп: Індія здебільшого припинила закупку російської нафти

ВАЖЛИВЕ

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

"Укрзалізниця" за 9 міс.2025 отримала чистий збиток 7,3 млрд грн при скорочені доходу на 15,4%

"Енергоатом" за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

ОСТАННЄ

Проєкт "Срібна економіка: потенціал покоління 55+" для сприяння залучення людей старшого віку стартував в Україні

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці

IFC, ЄБРР та Notus і Rengy Development на ReBuild Ukraine 2025 підписали угоди з розвитку ВЕС, СЕС та energy storage

Викриті факти корупції в енергосекторі підкреслюють важливість антикорупційних інституцій України – МВФ

ПФУ перерахував субсидії на опалювальний сезон 2025/26рр.

"Нафтогаз" отримає EUR127 млн гранту від ЄІБ на імпорт газу – Корецький

Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%

Україна в 2026 р. збереже ліцензування зернових та олійних культур при експорті до прифронтових європейських країн

Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА