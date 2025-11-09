Інтерфакс-Україна
Події
15:07 09.11.2025

Експорт американської зброї союзникам по НАТО відкладено через шатдаун - ЗМІ

Фото: https://www.axios.com

Експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, було відкладено через шатдаун, повідомляє Axios з посилання на чиновника Державного департаменту.

"Це насправді завдає шкоди як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка постачає багато з цих критично важливих засобів за кордон", — сказав Axios високопоставлений чиновник Державного департаменту.

За словами чиновника, це вплинуло на поставки зброї, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis і HIMARS, для таких союзників, як Данія, Хорватія та Польща.

"Кінцевий пункт призначення експорту не є чітким, але зброя, продана союзникам по НАТО, часто передається для допомоги Україні", - пише Axios.

За словами чиновника, серед незавершених угод є як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних американських оборонних компаній на експорт зброї.

