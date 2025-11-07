Камишин анонсував на початок 2026р інвестфорум за кордоном щодо експорту і спільного виробництва з партнерами

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин анонсував внутрішню презентацію концепції експорту та спільного виробництва з країнами-партнерами на грудень поточного року, а на початок наступного – проведення інвестиційного форуму в одній з країн Європи.

"Стоїть завдання - до грудня напрацювати всю концепцію, як працювати на експорт і спільне виробництво з країнами – нашими стратегічними партнерами. Вона буде презентована в грудні всередині країни. А на початок наступного року стоїть завдання провести великий інвестфорум в одній з наших партнерських європейських країн, презентувати все це нашим партнерам", - сказав Камишин під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в п’ятницю.

За його словами, вже триває відповідна підготовка.

"Ми зараз проводимо роз'яснювальну роботу з нашими виробниками. Проводимо роботу з підготовки інфраструктури для експорту", - розповів Камишин.