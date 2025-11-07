Інтерфакс-Україна
Події
12:09 07.11.2025

Перші реальні контракти на експорт зброї з України будуть не раніше другої половини 2026 року

1 хв читати

Ринок оборонного експорту є інерційним: перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року.

Про це йшлося на зустрічі з журналістами у четвер секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна. Також на зустрічі, що була присвячена контрольованому експорту озброєння, був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як пояснили в РНБО, це нормальний цикл, оскільки потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.

Умєров зазначив, що надлишкові спроможності українського ОПК не повинні простоювати: частина продукції йде на фронт, частина – на експорт, а мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь Сил безпеки та оборони. За словами секретаря РНБО, така модель дозволяє одночасно озброювати Сили оборони та розвивати економіку оборони.

При цьому в РНБО наголосили, що можливість виходу на експорт відкривається для всього ринку. Однак з понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, зараз готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.

Теги: #зброя #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 07.11.2025
Україна планує відкрити представництво з продажу зброї в США

Україна планує відкрити представництво з продажу зброї в США

12:41 07.11.2025
Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО розʼяснили процедуру

Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО розʼяснили процедуру

16:38 06.11.2025
Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

Імпорт молокопродуктів Україною у жовтні переважав експорт у 1,5 раза - аналітики

15:57 06.11.2025
Україна в жовтні наростила на 26% експорт льону, основні покупці – країни ЄС

Україна в жовтні наростила на 26% експорт льону, основні покупці – країни ЄС

15:17 04.11.2025
Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

Американська зброя в межах PURL вже надходить в Україну, ініціатива буде продовжуватися - старший представник НАТО

20:11 03.11.2025
Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

Україна відкриває представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені

20:41 31.10.2025
Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

Зеленський провів нараду щодо зовнішньополітичної роботи на наступний тиждень

20:37 31.10.2025
Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

Кабмін тимчасово продовжив заборону експорту необробленої деревини напередодні завершення мораторію

19:56 31.10.2025
Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС

05:41 30.10.2025
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США

Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США

ВАЖЛИВЕ

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

ППО знищила за ніч 94 ворожі БПЛА

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

ОСТАННЄ

Підліток випав з вікна школи у Дніпровському районі Києва: дістав травми та переломи ніг

Депутат однієї з міськрад Вінниччини "купив" дівчину з інвалідністю заради відстрочки

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Вихідні в Україні будуть зігріті південними вітрами, оповиті ранковими туманами, із заходу омиті дощами

РФ концентрує ППО біля фронту та Москви, більшість території не захищена – ЦПД

Прокурори припинили діяльність 14 кол-центрів у різних регіонах України

Чоловіку, який таксував вечорами в Києві, повідомлено про підозру у зґвалтуванні 18-річної пасажирки

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Окупанти вранці обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув чоловік

Президент установив 8 листопада Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА