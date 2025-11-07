Перші реальні контракти на експорт зброї з України будуть не раніше другої половини 2026 року

Ринок оборонного експорту є інерційним: перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року.

Про це йшлося на зустрічі з журналістами у четвер секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна. Також на зустрічі, що була присвячена контрольованому експорту озброєння, був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Як пояснили в РНБО, це нормальний цикл, оскільки потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.

Умєров зазначив, що надлишкові спроможності українського ОПК не повинні простоювати: частина продукції йде на фронт, частина – на експорт, а мита та податки стають ресурсом для нових контрактів на користь Сил безпеки та оборони. За словами секретаря РНБО, така модель дозволяє одночасно озброювати Сили оборони та розвивати економіку оборони.

При цьому в РНБО наголосили, що можливість виходу на експорт відкривається для всього ринку. Однак з понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, зараз готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.