Збито 51 із 70 випущених окупантами крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе - Повітряні сили ЗСУ

Київ. 23 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Російські окупанти випустили 70 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та "Калібр" по території України в середу, 51 із них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"23 листопада держава-терорист вкотре завдала масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. Пуски здійснено з 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також з двох малих ракетних катерів із акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на півдні України було знищено п'ять випущених окупантами ударних безпілотних літальних апаратів типу "Ланцет".

"На жаль, унаслідок чергової терористичної атаки Росії загинули люди, є влучання в житлові будинки. Висловлюємо глибокі співчуття сім'ям загиблих", - йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що російські окупанти випустили 31 крилату ракету по Києву в середу, сили протиповітряної оборони змогли збити 21 із них.