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12:35 23.11.2022

Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

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Суд дав дозвіл на заочний судовий розгляд справи щодо держзради Медведчука

Личаківський районний суд Львова надав дозвіл на спеціальне судове провадження щодо народного депутата України Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді та переданого російській стороні за процедурою обміну.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора колегія суддів Личаківського районного суду м. Львова розпочала спеціальне судове провадження щодо народного депутата України, який є представником забороненої політичної партії та обвинувачується у скоєнні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора у середу.

У відомстві зазначили, що спеціальний судовий розгляд здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia).

"Судовий розгляд обвинувального акта у справі відбуватиметься в закритому судовому засіданні, щоб уникнути розголошення таємниці, що охороняється законом", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Щодо іншого кримінального провадження, так званої вугільної справи, то, як пояснили у прокуратурі, за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування за підозрою народного депутата у скоєнні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст.111, ч. 2 ст., 28 ч. 1 ст.258-3 КК України).

Раніше Віктору Медведчуку було повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. У квітні 2022 року його було заарештовано, а у вересні Медведчука обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні.

Теги: #суд #медведчук

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