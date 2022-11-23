Події

11:48 23.11.2022

Посли та дипломати 20 країн відвідали Херсон – голова УЗ

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Посли та дипломати 20 країн відвідали Херсон – голова УЗ

Велика делегація послів та дипломатів із 20 країн відвідала звільнений Херсон, повідомив голова правління "Укрзилізниці" Олександр Камишін.

"Радий повідомити, що ми успішно привезли до Херсону групу з 70 дипломатів та послів, які представляють 20 країн. Звісно, нашим "Потягом до Перемоги", – написав він у твіттері.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила перерване на початку війни пасажирське залізничне сполучення з Херсоном 18 листопада – через тиждень після його звільнення.

 

Теги: #херсон #уз #делегація #камишін

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