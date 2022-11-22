Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

Уряд Канади розширив список санкцій, додавши до нього низку білоруських банків, підприємств і громадян, повідомила у вівторок пресслужба МЗС Канади.

Згідно з повідомленням, під рестрикції потрапили Нацбанк Білорусі, а також Банк розвитку Республіки Білорусь, Альфа-Банк (Білорусь), МТБанк, Паритет Банк. Серед підприємств республіки до списку санкцій включені Білоруська залізниця, Мінський завод колісних тягачів, КБ Радар, АГАТ - системи управління, Завод точної електромеханіки та низка інших підприємств, більша частина яких пов'язана з виробництвом військової техніки та обладнання, а також виробами подвійного призначення.

Наразі до канадського санкційного списку входять 55 білоруських підприємств і організацій.

Також санкції Канади поширені на 22 громадян Білорусі, серед яких голова Ради Республіки Наталія Кочанова, голова Палати представників Володимир Андрійченко, начальник Генштабу Збройних сил Віктор Гулевич, голова Слідчого комітету Дмитро Гора, голова Білоруської залізниці Володимир Морозов та низка інших високопосадовців, керівників Збройних сил Білорусі та силових структур.

Таким чином, наразі під санкціями Канади перебуває 181 білоруський громадянин.