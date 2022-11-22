Події

21:59 22.11.2022

Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

1 хв читати
Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

Уряд Канади розширив список санкцій, додавши до нього низку білоруських банків, підприємств і громадян, повідомила у вівторок пресслужба МЗС Канади.

Згідно з повідомленням, під рестрикції потрапили Нацбанк Білорусі, а також Банк розвитку Республіки Білорусь, Альфа-Банк (Білорусь), МТБанк, Паритет Банк. Серед підприємств республіки до списку санкцій включені Білоруська залізниця, Мінський завод колісних тягачів, КБ Радар, АГАТ - системи управління, Завод точної електромеханіки та низка інших підприємств, більша частина яких пов'язана з виробництвом військової техніки та обладнання, а також виробами подвійного призначення.

Наразі до канадського санкційного списку входять 55 білоруських підприємств і організацій.

Також санкції Канади поширені на 22 громадян Білорусі, серед яких голова Ради Республіки Наталія Кочанова, голова Палати представників Володимир Андрійченко, начальник Генштабу Збройних сил Віктор Гулевич, голова Слідчого комітету Дмитро Гора, голова Білоруської залізниці Володимир Морозов та низка інших високопосадовців, керівників Збройних сил Білорусі та силових структур.

Таким чином, наразі під санкціями Канади перебуває 181 білоруський громадянин.

 

 

Теги: #канада #санкції #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 22.11.2022
Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

06:17 22.11.2022
Канада випустила облігації на підтримку України на суму CAD 500 млн

Канада випустила облігації на підтримку України на суму CAD 500 млн

10:17 21.11.2022
Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

07:15 19.11.2022
США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

США запровадили санкції проти громадян РФ та Білорусі, компаній із гірничодобувного сектору Гватемали

08:19 17.11.2022
Канада виділила $34 млн військової допомоги Україні

Канада виділила $34 млн військової допомоги Україні

19:49 16.11.2022
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

17:58 16.11.2022
Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

08:07 16.11.2022
США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

США запровадили санкції проти виробників іранських дронів та транспортувальників їх до РФ – Маркарова

10:16 15.11.2022
Новий варіант коронавірусу зафіксовано в Канаді

Новий варіант коронавірусу зафіксовано в Канаді

19:33 14.11.2022
США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "Міландр" і пов'язаних із ним юросіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадить санкції проти 3000 представників ВПК РФ

Зеленський закликає французьких мерів допомогти українським містам напередодні зими

Російські окупанти здійснили майже 15 обстрілів території України з РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Під патронатом МЗС України у Польщі відбудеться WORLD FOR UKRAINE SUMMIT

Правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за фактом скоєння російськими військовими віроломства у зв'язку з відкриттям вогню по ЗСУ під час імітації здачі в полон

ОСТАННЄ

Митрополита Єлисея та співака Ігоря Демаріна хочуть позбавити звання почесних громадян Ізюма

Імпорт генераторів у листопаді досяг 136 тис. одиниць, понад чверть – за пільгою – депутат

Стівен Спілберг стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

Україна запровадить санкції проти 3000 представників ВПК РФ

Терехов просить харків'ян бути максимально обережними з газовим обладнанням

Поява угорського прем'єра Орбана у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території не сприяє розвитку добросусідських відносин – МЗС

На Херсонщині запрацював Координаційний гуманітарний центр

На зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті Кулеба обговорить необхідність невідкладних поставок в Україну нових систем ППО

Херсонська область отримала понад 60 тонн гумдопомоги від Чернівецької та Житомирської громад

Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА