Події

21:24 22.11.2022

Стівен Спілберг стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

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Стівен Спілберг стане володарем почесного "Золотого ведмедя" Берлінале

Американський режисер, сценарист і продюсер Стівен Спілберг став володарем почесного "Золотого ведмедя" 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю, повідомили організатори.

"73-й Берлінський міжнародний кінофестиваль нагородить американського режисера, продюсера та сценариста Стівена Спілберга почесним "Золотим ведмедем" за прижиттєві здобутки", - йдеться у повідомленні на сайті кіноогляду.

У рамках церемонії нагородження буде показано нову роботу режисера "Фабельмани".

Як зазначили керівники Берлінале Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріан, "своєю неймовірною кар'єрою Спілберг не лише зачарував покоління глядачів у всьому світі, але й надав нового значення кіно як фабриці мрій".

Спілберг - американський кінорежисер, продюсер і сценарист, один із найбільш комерційно успішних режисерів за історію. Лауреат багатьох премій, зокрема трьох "Оскарів". Здобув популярність у 1975 році завдяки фільму "Щелепи". Серед робіт режисера - фільм "Парк юрського періоду", драма про Голокост "Список Шиндлера", епопея про Другу світову війну "Врятувати рядового Раяна", "Лінкольн", "Секретне досьє", "Шпигунський міст" та мюзикл "Вестсайдська історія". Також відомі його картини - "Близькі контакти третього ступеня", "Інопланетянин" та серія фільмів "Індіана Джонс", а також "Квіти лілові полів" та "Імперія сонця".

Берлінський кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших світових кінооглядів поряд із Каннами та Венецією, що проводиться з 1951 року. Головний приз кінофестивалю – "Золотий ведмідь". 73-й огляд пройде з 16 до 26 лютого.

 

 

Теги: #нагорода #берлінале

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