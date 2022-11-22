Події

19:57 22.11.2022

Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

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Газо- та електропостачання відновлено у 1,3 тис. деокупованих населених пунктах

Газорозподільні та комунальні компанії відновили газопостачання в 1,3 тис. деокупованих населених пунктах України, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, загалом ЗСУ деокупували майже 1,9 тис. населених пунктів, серед яких у 1,4 тис. відновлено також водопостачання, а у 1,2 тис. – мобільний зв'язок.

Крім того, як зазначив Тимошенко, на деокупованих територіях у 965 населених пунктах працюють медичні установи, у 1,1 тис. – навчальні заклади, у 1,2 тис. – фінансові послуги та у 1,3 тис. – соціальні служби.

За його словами, тривають оперативно-відновлювальні роботи у Херсоні: триває робота з відновлення електро-, тепло- та газопостачання, працюють 8 пунктів, у яких люди можуть зарядити мобільні телефони, скористатися інтернетом та зігрітися.

Заступник голови ОП додав, що в Чорнобаївській територіальній громаді (ТГ) вже є мобільний зв'язок, а в центрі села, поряд із приміщенням сільської ради, працює генератор, де можна зарядити свої мобільні телефони та пристрої, а також тривають роботи з відновлення водопостачання.

У Станіславській ТГ проведено ремонт центрального водопроводу та відновлено газопостачання, у Даріївській ТГ відновлено водопостачання у селах Токарівка, Понятівка та Іванівка, а у смт Велика Олександрівка підключено до газопостачання понад 640 споживачів.

Розповідаючи про хід відновлювальних робіт, Тимошенко зазначив, що у Харківській області 335 населених пунктів забезпечено газопостачанням, 352 – електрикою, 446 – водопостачанням, а у 253 вже працює мобільний зв'язок.

В області відновили роботу чотири ЦНАПи, 118 медичних пунктів та 20 органів місцевого самоврядування, а також 98 відділень "Укрпошти", додав Тимошенко.

 

 

Теги: #газопостачання #деокупація

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