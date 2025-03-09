Події

09:12 09.03.2025

У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

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У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

Пожежу ліквідовано, а пошкодження газової інфраструктури в Запорізькій області усувають, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Повністю локалізувати пожежу на місці удару рятувальникам вдалося о 2-й ночі. Пʼять годин вогнеборці боролися з полумʼям", - написав Федоров у Телеграм.

За інформацією ОВА, наразі майже 2000 абонентів в с. Матвіївка та с. Люцерна залишаються без газу. Газовики екстрено працюють над поновленням постачання. Також знижувався тиск газу для частини споживачів у Запоріжжі. 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.

За повідомленням ОВА, перебоїв з теплопостачанням не було - послуга надається стабільно.

Теги: #запорізька_область #газопостачання #атака

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