У Запорізькій області усувають пошкодження газової інфраструктури внаслідок ворожої атаки

Пожежу ліквідовано, а пошкодження газової інфраструктури в Запорізькій області усувають, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Повністю локалізувати пожежу на місці удару рятувальникам вдалося о 2-й ночі. Пʼять годин вогнеборці боролися з полумʼям", - написав Федоров у Телеграм.

За інформацією ОВА, наразі майже 2000 абонентів в с. Матвіївка та с. Люцерна залишаються без газу. Газовики екстрено працюють над поновленням постачання. Також знижувався тиск газу для частини споживачів у Запоріжжі. 210 тисяч абонентів та 500 підприємств вже мають газопостачання у штатному режимі.

За повідомленням ОВА, перебоїв з теплопостачанням не було - послуга надається стабільно.