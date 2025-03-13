Часткове зниження тиску в системі газопостачання застосують в Херсоні - Мрочко

У Дніпровському районі Херсону в четвер застосують часткове зниження тиску в системі газопостачання, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні, 13 березня, з 06:00 у районі ХБК - від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вул. Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання", - написав він у телеграмі.

Він закликав мешканців дотримуватись безпекових заходів, зокрема, не опалювати приміщення газовими плитами, не залишати увімкнені газові прилади без нагляду.

"Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи", - підсумував він.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/15626