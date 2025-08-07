Інтерфакс-Україна
20:07 07.08.2025

Глави МЗС України та Румунії обговорили важливість диверсифікації газопостачання через Трансбалканський коридор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільниця Міністерства закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою, яка перебуває з візитом у Києві, обговорили важливість диверсифікації газопостачання через Трансбалканський коридор.

"Ми сьогодні також зосередилися на енергетичній безпеці напередодні зими. Обговорили важливість диверсифікації газопостачання через Трансбалканський газовий коридор. Саме ним Україна нещодавно отримала азербайджанський газ. І саме його інфраструктура стала ціллю російських підступних ударів ", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією.

За словами Сибіги, вони з румунською колегою "домовилися зробити все від нас залежне", аби лідери України та Румунії остаточно зафіксували цього року перехід країн до стратегічного партнерства.

У понеділок, 28 липня, НАК "Нафтогаз України" уклав першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR — SOCAR Energy Ukraine.

Перша, тестова поставка блакитного палива здійснюється Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія — Румунія — український кордон.

27 травня Україна спростила умови транспортування газу через Трансбалканський коридор. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Теги: #румунія #газопостачання #диверсифікація

