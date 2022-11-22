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19:09 22.11.2022

Японія надасть екстрену грантову допомогу Україні $2,57 млн на підготовку до зими

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Японія надасть екстрену грантову допомогу Україні $2,57 млн на підготовку до зими

Уряд Японії 22 листопада ухвалив рішення про надання надзвичайної грантової допомоги у розмірі близько $2,57 млн як підтримку для допомоги у підготовці до зими в електроенергетичному секторі в Україні, повідомило Міністерство закордонних справ Японії на своєму сайті у вівторок.

"Уряд Японії здійснить допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з наданням Україні генераторів і ламп на сонячних батареях", – йдеться у заяві МЗС Японії.

Як зазначається у заяві, масштабне відключення електроенергії відбулося у різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії.

"Водночас зима в Україні стає все холоднішою, а дні коротшими, допомога має велике значення як підтримка у підготовці до зими для тих, хто не може користуватися опаленням і освітлювальним обладнанням через відключення електроенергії", - наголосили у японському зовнішньополітичному відомстві.

Уряд Японії продовжить надавати допомогу та підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, включно з членами G7, констатували в МЗС Японії.

 

 

 

Теги: #грант #японія #озп

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