До Херсону прибув черговий гуманітарний вантаж від представництва ООН – голова ОВА

До Херсону у вівторок прибув черговий вантаж із гуманітарною допомогою від представництва ООН, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Для херсонців привезли питну воду, ємності та засоби очистки для води, медикаменти, гігієнічні набори, подушки, ковдри, сонячні лампи та інші необхідні речі. Всього 125 тонн", - написав Янушевич у телеграмі.

Він зазначив, що допомогу для херсонців збирали шість агентств ООН та п'ять міжнародних організацій.

"Щиро дякуємо за підтримку", - підсумував Янушевич.