Події

21:20 21.11.2022

"Укренерго" анонсує на вівторок лише планові відключення

1 хв читати
"Укренерго" анонсує на вівторок лише планові відключення

НЕК "Укренерго" анонсувало на вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України планові відключення.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - наголошується у повідомленні компанії в телеграмі.

Компанія нагадала, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah, тоді як "Укренерго" надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які потрібно зменшити споживання.

Як повідомлялося, "Укренерго" анонсувала лише планові відключення і на понеділок, проте протягом дня змушена була вдатися до екстрених відключень в окремих регіонах, зокрема в Одесі та Києві.

 

 

 

Теги: #електроенергія #відключення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 21.11.2022
Мережу "Епіцентр" обладнали зарядними станціями для відвідувачів

Мережу "Епіцентр" обладнали зарядними станціями для відвідувачів

15:20 21.11.2022
Екстрені відключення е/е запроваджено у Київській області - ДТЕК

Екстрені відключення е/е запроваджено у Київській області - ДТЕК

11:41 21.11.2022
ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

21:41 20.11.2022
Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

Енергетикам вдалося полегшити ситуацію з енергопостачанням у низці регіонів

20:09 20.11.2022
У понеділок у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії - "Укренерго"

У понеділок у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії - "Укренерго"

06:42 20.11.2022
У неділю по всій Україні будуть планові відключення

У неділю по всій Україні будуть планові відключення

22:15 18.11.2022
Планові відключення е/е застосують у суботу у всіх регіонах України

Планові відключення е/е застосують у суботу у всіх регіонах України

21:28 18.11.2022
Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

16:57 18.11.2022
Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень

12:18 18.11.2022
НКРЕКП схвалила збільшення на 2023 рік тарифу "Укренерго" на передання електроенергії у 1,5 раза, на диспетчеризацію у 4,5 раза

НКРЕКП схвалила збільшення на 2023 рік тарифу "Укренерго" на передання електроенергії у 1,5 раза, на диспетчеризацію у 4,5 раза

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Віцепрем'єр Верещук закликає жителів Херсона евакуюватись на зиму

Окупанти знову обстріляли Херсон, є постраждалі

Окупанти завдали 1 авіа- та 2 ракетних ударів, понад 10 разів обстріляли територію України з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Росія зруйнувала чи пошкодила майже 800 об'єктів сфери культури в Україні - Мінкультури

ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв

ОСТАННЄ

Противник обстріляв чотири ОТГ Сумської області, є постраждалі

Литва передасть Україні 155-мм боєприпаси та зимове обмундирування

Окупанти обстріляли житловий сектор у Вовчанську, поранено двох мирних жителів

Віцепрем'єр Верещук закликає жителів Херсона евакуюватись на зиму

Окупанти знову обстріляли Херсон, є постраждалі

Зеленський обговорив з Макроном демілітаризацію ЗАЕС і питання забезпечення енергетичної стабільності України

Житель Балаклії провів 85 днів у катівнях, влаштованих окупантами у місцевому відділенні поліції

Кількість кібератак на енергооб'єкти з початку війни зросла на третину

Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів, РСЗВ та артилерії, пошкоджено 5 будинків і газопровід

На трасах М-06 і М-07 у межах Житомирської області обмежено рух вантажівок через негоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА