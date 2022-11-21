"Укренерго" анонсує на вівторок лише планові відключення

НЕК "Укренерго" анонсувало на вівторок, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України планові відключення.

"Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність", - наголошується у повідомленні компанії в телеграмі.

Компанія нагадала, що графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah, тоді як "Укренерго" надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які потрібно зменшити споживання.

Як повідомлялося, "Укренерго" анонсувала лише планові відключення і на понеділок, проте протягом дня змушена була вдатися до екстрених відключень в окремих регіонах, зокрема в Одесі та Києві.