Події

19:39 21.11.2022

Кількість кібератак на енергооб'єкти з початку війни зросла на третину

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Кількість кібератак на енергооб'єкти з початку війни зросла на третину

Із початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну було скоєно понад 1,2 млн кібератак на об'єкти енергетичної інфраструктури, тоді як за весь 2021 рік їх було 0,9 млн, повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров.

"Наразі росіяни продовжують намагатися "покласти" нашу енергосистему, застосовуючи і кібератаки, і прямі фізичні атаки ракетами й дронами. Загальна кількість кібератак за дев'ять місяців війни становить понад 1,2 млн випадків. Кількість DDos-атак на сайти ключових енергетичних компаній та міністерства - 50, для порівняння з початку фіксації такого типу атак із 2019 року їх було лише п'ять", - сказав Сафаров під час Energy Security Forum 2022 у понеділок.

Водночас, за його словами, високий рівень кіберзахисту українського енергосектору не дав змоги країні-агресору Росії, яка почала здійснювати інтенсивні кібератаки на український енергосектор ще до 24 лютого, досягти поставленої цілі.

При цьому він відзначив ефективну роботу кіберцентрів, що функціонують на базі НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України", зазначивши, що динаміка та інтенсивність блокування тих чи інших ресурсів кіберфахівцями збільшилася в сотні разів і за час війни досягла цифри +20 тис.

Заступник міністра наголосив, що Україна щодня набуває нового унікального досвіду у протидії кіберзагрозам, і пообіцяв після перемоги розкрити всі деталі інструментарію хакерських атак, який використовує агресор.

Теги: #енергетика #кібератаки

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